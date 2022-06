"Gefühl stimmte": Warum Sadio Mané zu den Bayern wollte

Am Mittwoch ist der Senegalese in Deutschland angekommen – für Medizincheck und Begrüßung. Bayern sei für ihn „der richtige Verein zur richtigen Zeit“, sagte er der Bild Zeitung. Es sei „einer der größten Vereine der Welt und die Mannschaft kämpft immer um alle Titel mit“. Über den möglichen Sieg in der Champions League zu sprechen, sei ihm aber noch „zu früh“. „Wir werden aber alles geben, um ins Finale einzuziehen.“

Der Stürmer habe schnell zugesagt, weil „das Gefühl gestimmt“ habe. „Ich habe mich in Bayerns Plan mehr wiedergefunden als in jedem anderen.“

Ob Robert Lewandowski in der kommenden Saison bei Bayern sei oder nicht, sei ihm egal. „Ich bin kein Spieler, der sich auf solche Dinge konzentriert.“