Gaza-Krieg: Israels Fußball-Nationalteam muss Spiel in Bosnien absagen

Der Testspiel der israelischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina ist abgesagt worden.

Die Partie war für Dienstag in Sarajevo angesetzt worden. Am Donnerstag waren beide Mannschaften im Play-off-Semifinale zur Europameisterschaft im Sommer in Deutschland gescheitert. Bosnien verlor gegen die Ukraine mit 1:2, Israel musste sich in Budapest Island mit 1:4 geschlagen geben.