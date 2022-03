Gascoigne meldet sich mit "Traumtor" zurück

Die Auszeichnung fürs "Tor des Jahres" bekommt er dafür wohl nicht. Aber der tosende Applaus im Ibrox Park war ihm sicher. Schon bei seiner Einwechslung beim Match der Legenden der Glasgow Rangers gegen eine Weltauswahl wurde Paul Gascoigne, mittlerweile 54 Jahre jung, mit Standing Ovations empfangen. Als er dann auch noch traf, waren die Fans außer sich. Auch wenn sein Schuss nicht ganz unhaltbar war und nur unter Mithilfe der gegnerischen Mannschaft zustande kam. Am Ende verloren die Rangers-Legenden, bei denen neben Gascoigne unter anderem Jörg Albertz, Ronald de Boer, Barry Ferguson und Giovanni van Bronckhorst aufliefen gegen die Weltauswahl, angeführt von Luis Figo und Gheorge Hagi, knapp mit 2:3. Man of the Match war dennoch Gascoigne.