Bale bei Real Madrid im Abseits: "Liegt an Zinedine Zidane"

"Bale wird nirgendwo hingehen"

Doch wenn es nach seinem Berater Jonathan Barnett geht, dann wird dies so schnell nicht passieren. Bale werde demnach auch in der kommenden Saison bei Real spielen. "Er hat zwei Jahre Vertrag", sagte Barnett gegenüber BBC Sport, "Er lebt gerne in Madrid und wird nirgendwo hingehen."

Und das, obwohl der 31-Jährige kaum mehr berücksichtigt wird. "Es liegt an Zinedine Zidane", sagt Barnett. Dabei sei Bale "immer noch so gut, wie alle anderen im Team auch." Zwar gebe es Interesse von anderen Klubs, "aber es gibt kaum einen Klub auf der Welt, der sich ihn leisten kann."