GAK- und Sturm-Fans werden sich den Fansektor im Grazer Stadion nicht teilen

In Anbetracht der wahrscheinlichen Rückkehr des GAK in die oberste Fußball-Bundesliga ist nun ein wichtiges sicherheitsrelevantes Thema geklärt. So werden die Sturm- und GAK-Anhänger jeweils separate Fansektoren im Stadion Graz-Liebenau bekommen, wie der zuständige Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) am Dienstag mitteilte.