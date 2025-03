Die Austria steht nun sportlich so gut wie schon lange nicht da. Wie sehen Sie die Entwicklung Ihres Gegners am Samstag?

Er hat mich sehr geprägt. Er war als Trainer und Mensch sehr gewinnbringend. Er hat ja bereits als Legionär in Deutschland und Spanien enorm viel an Erfahrung sammeln können und ebenfalls Top-Trainer gehabt. Ein absoluter Fachmann.

Nein, Sturm hat einfach überragend performt zuletzt, ich sehe das eher so, dass wir uns ein Scheiberl abschneiden können. Wir sind ja noch nicht so weit, sind im ersten Bundesliga-Jahr. Sturm kann für uns ein Vorbild sein.

Natürlich ist es ein Problem. Aber ich muss ehrlich sagen: In einer Welt wie dieser, in Zeiten wie diesen, sollten die Menschen ohnehin näher zusammenrücken.

Sie gingen mehrmals wie zuletzt nach dem 2:4 in Klagenfurt sehr hart mit der Mannschaft ins Gericht. Ist das Ihre Art, Spieler zu motivieren?

Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Natürlich war ich nach Spielende sehr emotional, ich bin keiner, der nur Standardfloskeln von sich gibt. Aber nach zweimal schlafen sieht die Sache schon anders aus. Aber die Spieler müssen auch sehen, dass wir als GAK ständig an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Man muss auch einmal akzeptieren, dass es Tage gibt, an denen es nicht so klappt. Ich kenne ja meine Mannschaft und weiß, dass alle das Beste wollen. Unsere Aufgabe ist es, diese Tage auf ein Minimum zu reduzieren.