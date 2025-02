Kritischer GAK-Coach: "Die erste Hälfte war ein Totalversagen meiner Mannschaft"

Am Ende reichten die Tore von Daniel Maderner (61.) und Jacob Italiano (75.) zum Sieg und Erleichterung. Positiv: Der neue Tormann Florian Wiegele gab einen tollen Einstand. "Er hat überragend gehalten, uns zweimal im Spiel gehalten und uns damit am Ende die drei Punkte gebracht", sagt GAK-Trainer Rene Poms, der aber nicht mir allen zufrieden war. „Die erste Hälfte war ein Totalversagen meiner Mannschaft, wir sind da de facto nicht am Platz gewesen, waren viel zu ängstlich, verunsichert. Man hat die Brisanz des Spiels gemerkt, dass die Spieler es aufgenommen haben als sehr wichtiges Spiel."