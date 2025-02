Roter Aufwärtstrend: Der GAK ist längst kein Außenseiter mehr

Der GAK ist längst kein Außenseiter mehr. Auch am Samstag in Klagenfurt nicht (17 Uhr, Sky). Coach Rene Poms holte mit den Grazern seit seinem Amtsantritt im vergangenen Oktober 14 Punkte aus acht Partien. “Uns zeichnet als Mannschaft aus, dass alle an einem Strang ziehen und das mittragen", sagte der Steirer.