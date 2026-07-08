Zuversicht beim GAK: „Viele Spieler mit Winner-Mentalität“

Der GAK schraubt an der Kaderplanung, ein Zittern wie in der abgelaufenen Liga-Saison wollen sich die Grazer künftig ersparen. Bei der Präsentation der neuen Heim- und Auswärtsdressen im Schubertkino in der Altstadt am Mittwochabend wollte Ferdinand Feldhofer noch kein endgültiges Saisonziel definieren. Der Cheftrainer des GAK freute sich lieber über die jüngsten Neuzugänge: „Wir haben Spieler drin mit Winner-Mentalität, die auch schon Titel gewonnen haben.“

Sieben neue Spieler holten die Grazer im bisherigen Transferfenster. So kam Außenverteidiger Tim Trummer aus Salzburg, aus den Niederlanden Stürmer Anthony Smits oder der Franko-Marokkaner Ismael Guerti für das offensive Mittelfeld. Mit Peter Michorl und Torhüter Cican Stankovic sind auch zwei in der Liga wohlbekannte Namen neu dabei. GAK-Sportdirektor Tino Wawra hat sein Programm aber noch nicht abgeschlossen. „Wir sind mitten im Prozess der Kaderplanung, suchen eine gute Mischung zwischen Kontinuität und neuem frischen Wind“, sagte er.

WM-Akteur Italiano in Auslage

Ramiz Harakate hat den GAK für eine clubinterne Rekordablöse - kolportiert wurden 1,5 Millionen Euro - Richtung LASK verlassen. Jacob Italiano könnte nach guten Vorstellungen im Trikot von Australiens Nationalteam bei der WM folgen. Derzeit muss der Flügelspieler aufgrund eines in Nordamerika erlittenen Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich pausieren. Beim GAK rechnet man mit Angeboten für den 24-Jährigen.

Verhandelt wird noch um die weiteren Dienste des aktuell rekonvaleszenten Offensivspielers Zeteny Jano, dessen Leihvertrag mit Salzburg ausgelaufen ist. Bei Torhüter Juri Kirchmayr wird nach der Verpflichtung von Stankovic eine weitere Leihe angedacht.