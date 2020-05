G'riss um den Meistercoach

War es eine Symbolhandlung oder einfach nur eine stinknormale Pflichterfüllung? Sturm-Trainer Franco Foda, der heißeste Kandidat für die Teamchef-Nachfolge von Dietmar Constantini, posierte am Montag mit seinen Spielern frisch frisiert für ein Mannschaftsfoto.



Einigkeit? Zumindest beginnen jetzt Fodas Verhandlungen mit dem ÖFB. Sturm-Präsident Gerald Stockenhuber will von einem raschen Foda-Abschied gar nichts wissen. "Falls er Teamchef wird, bin ich sicher, dass er bis Winter bleibt. Dann haben wir genügend Zeit, einen Nachfolger zu suchen."



Doppel-Foda? Möglich wäre bis dahin auch eine Doppelfunktion von Foda, so, wie es die Slowakei mit Vladimir Weiss (auch Coach von Slovan Bratislava) handhabt. Stockenhuber schließt das nicht aus, bekräftigt aber: "Ein Trainer muss zu 100 Prozent seine Aufgabe erfüllen können. Außerdem könnte es zu Konflikten mit anderen Vereinen kommen, das ist aber meine private Meinung." Tatsache ist, wenn Foda schon jetzt Teamchef werden würde, wird man dem 45-Jährigen nichts in den Weg legen.