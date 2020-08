Fußballprofi absolvierte Bewerbsspiele in fünf Jahrzehnten

In den Top-Ligen ist die Saison beendet, große Namen verlassen ihre Vereine und folgen dem Ruf des Geldes. Nicht so Kazuyoshi Miura. Der ehemalige japanische Nationalspieler hält seit 15 Jahren seinem Verein Yokohama FC die Treue. Vergangene Saison schaffte der Stürmer mit seinem Team den Aufstieg, am Mittwoch absolvierte er das erste Spiel im Jahr 2020 im Cup der J-League.

Mit unglaublichen 53 Jahren!