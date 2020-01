Mit 52 noch Profi: Eine Fußball-Legende ohne Ablaufdatum

In Europa hat er sich auch versucht – mit nicht ganz so großem Erfolg. Aber immerhin ist er der erste Japaner, der in der italienischen Serie A ein Spiel absolvierte – in der Saison 1994/’95 für den CFC Genoa.

Zehn Jahre – von 1990 bis 2000 – war Miura auch japanischer Teamspieler. Aber bei einer WM war er nie dabei. 1998 wurde er bei Japans Turnierdebüt nicht nach Frankreich mitgenommen, nachdem er sich wieder einmal mit einem japanischen Teamchef überworfen hatte. Dafür kam er 2012 bei der Futsal-WM in allen japanischen Spielen zum Einsatz. Da war er 45.

Die Popularität von „King Kazo“, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, ist in seiner Heimat ungebrochen. Nach 13 Jahren Pause kehrt der erste japanische Fußballstar wieder in die oberste Spielklasse zurück. In dieser spielte auch sein Bruder Yasutoshi viele Jahre. Der hatte allerdings 2003 vom aktiven Fußball genug und beendete mit 38 seine Karriere.