Fußballerischer Tatendrang vor dem Winterschlaf

Ein Mal noch Fußball spielen, dann kommt das Christkind. 90 Minuten trennen die Bundesliga-Klubs von der Bescherung und dem verdienten Urlaub. Für das Spitzen-Quartett gilt es noch einmal voll zu punkten, um Rückstände in Grenzen zu halten, oder Vorsprünge noch auszubauen, damit man einen geruhsamen Winterschlaf halten kann.

Salzburg empfängt Mattersburg und steht vor einer Pflichtübung. Einer wird abermals auf der Bank der Kälte trotzen. Stefan Maierhofer ist bisher bei neun Kurzeinsätzen nur auf 216 Spielminuten gekommen. Eine nicht zufriedenstellende Bilanz für den Stürmer. Jetzt zeigt der deutsche Zweitligist Duisburg Interesse an Maierhofer, der mit den „Zebras“ in der Saison 2010/’11 ins DFB-Cupfinale eingezogen ist. Manager Ivo Grlic will den Österreicher zurückholen. „Ich stehe zu Stefan in Kontakt. Es gibt die Überlegung, ihn zurückzuholen.“