Manuel Neuer vom deutschen Fußballmeister Bayern München, Italiens Europameister Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain und der Senegalese Édouard Mendy von Champions-League-Sieger Chelsea rittern um die Wahl zum Welttorhüter. Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt. Bei den Frauen dürfen sich die deutsche Chelsea-Keeperin Ann-Katrin Berger, die Chilenin Christiane Endler (Olympique Lyon) und die Kanadierin Stephanie Lynn Marie Labbé (PSG) Hoffnungen machen.

Am Donnerstag will die FIFA die Finalisten für die Wahl zum Welttrainer bzw. zur Welttrainerin und am Freitag die Top drei für die Auszeichnung zum Weltfußballer bzw. zur Weltfußballerin bekanntgeben. Die Ehrung in allen Kategorien findet am 17. Jänner in Zürich statt.