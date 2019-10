Ibrahimovic verrät per Instagram, wo es für ihn nun hingeht

39 Millionen. So viele Follower hat Zlatan Ibrahimovic auf Instagram. Es wird nicht überliefert, wie viele davon am Dienstagmittag seine Story gesehen haben. Diejenigen, die es taten, dürften nicht schlecht darüber gestaunt haben, was der schwedische Stürmerstar zu sagen hatte.

"Hola, Espana! Wisst Ihr was? Ich komme zurück", sagte der 38-Jährige in einer viersekündigen Video-Botschaft und heizte damit zusätzlich die Spekulationen um seine Zukunft an.

Zuletzt hat es geheißen, der charismatische Torjäger habe sein Kapitel in den USA abgeschlossen, die 3:5-Niederlage von LA Galaxy gegen Stadtrivalen FC im MLS-Play-off sei sein letzter Auftritt für den Klub aus Los Angeles gewesen. Gerüchte über eine Rückkehr nach Italien, wo Napoli zu den Interessenten zählte, oder sogar zu seinem Ex-Klub Manchester United machten die Runde.

Doch, nun scheint sich Ibrahimovic doch für die Primera Division entschieden zu haben, wo er noch vor acht Jahren für den FC Barcelona gespielt hatte. Oder ist das Ganze doch ein Werbe-Gag? Bei Ibrakadabra weiß man's halt nie ...