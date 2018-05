WM-Serie, Teil 18: Das schwere Los des Gastgebers

Man muss dem 54-Jährigen für seinen unerschütterlichen Optimismus und seinen Mut ja eigentlich ein Kompliment aussprechen. Nicht jeder Coach hätte sich diesen schwierigen Job angetan. Einerseits fordert Präsident Wladimir Putin beim Heimturnier „echte Krieger“ und Siege ein, andererseits liegt der russische Fußball am Boden. Bei der EM 2016 (Vorrundenaus mit einem Punkt) hatten nur die Hooligans aus Russland Durchschlagskraft bewiesen, und weil die Gastgeber auch vor einem Jahr beim Confederations Cup vorzeitig ausgeschieden waren, fürchten manche Experten bereits ein Südafrika-Schicksal. Für die Afrikaner war 2010 bei ihrer Heim-WM in der Vorrunde Endstation. Seit 1998 hatte noch jeder WM-Gastgeber zumindest das Semifinale erreicht.

Andererseits, was hat Stanislaw Tschertschessow auch schon groß zu verlieren? Vor ihm sind schon viel berühmtere Trainer bei der Sbornaja gescheitert.Man erinnere nur an Dick Advocaat oder Fabio Capello, die die hohen Erwartungen und Gagen in keinster Weise erfüllen konnten. „Und wenn du die Gelegenheit hast, das Nationalteam deines Landes zu trainieren, dann kannst du nicht nein sagen“, meinte Tschertschessow bei seinem Amtsantritt im Herbst 2016. „Auch wenn wir den Generationswechsel schon viel früher hätten einleiten müssen und nicht erst zwei Jahre vor der Heim-Weltmeisterschaft.“ Von der Mannschaft, die sich bei der EM in Frankreich blamiert hatte, hat er nur sieben Spieler berücksichtigt.