WM-Serie, Teil 15: Portugal und seine Solo-Spitze

Erinnert sich eigentlich noch wer an Éderzito António Macedo Lopes vulgo Éder?

Der Mann, der Portugal zum größten Triumph seiner Fußballgeschichte verholfen hatte, ist praktisch in der Versenkung verschwunden. Wer sich an das EM-Finale 2016 in Paris zurückerinnert, dem kommt als erstes Cristiano Ronaldo in den Sinn, wie er sich verletzt, hemmungslos weint, um schließlich als Aushilfscoach seine Kollegen von der Bank aus zum Titelgewinn zu dirigieren. Das entscheidende Weitschusstor von Éder zum 1:0-Erfolg gegen Frankreich haben vermutlich viele längst schon wieder vergessen.

Der EM-Held wird sich bei der WM in Russland nicht in Erinnerung rufen können. Der 30-jährige Stürmer wurde von Teamchef Fernando Santos wie viele andere Europameister für die Endrunde nicht berücksichtigt. Auch Renato Sanches, der Senkrechtstarter der EM 2016, hat kein Leiberl. Von der Mannschaft, die vor zwei Jahren den Titel gewann, sind insgesamt nur noch 13 Spieler dabei. „Aus menschlicher Sicht ist es sehr hart, Spieler auszumustern, die 2016 dabei waren“, sagt Teamchef Santos. „Sie haben alle dazu beigetragen, ein großartiges Kapitel in der Geschichte des portugiesischen Fußballs zu schreiben. Aber ich musste Entscheidungen treffen, die für mich besser passen.“