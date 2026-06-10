Nach Verletzungs-Drama: Baumgartner reist zum ÖFB-Team in die USA

Im Basecamp des ÖFB-Nationalteams wird der 26-Jährige seine Reha fortsetzen und an seinem Comeback arbeiten.

Christoph Baumgartner lässt sich nach seiner schweren Verletzung nicht unterkriegen. Der Niederösterreicher unterstützt seine Teamkollegen während der WM als Fan und reist dafür nach Nordamerika.

Baumgartner wird dabei vom medizinischen Team des ÖFB in enger Abstimmung mit RB Leipzig betreut und seine Teamkollegen während der FIFA Weltmeisterschaft 2026 vor Ort unterstützen.

Der Offensivmann hatte sich beim Aufwärmen für das Testspiel gegen Tunesien schwer verletzt. Bei einem Torschuss ist Baumgartner die Sehne des Rectus femoris an der Oberschenkel-Vorderseite am Hüftansatz gerissen - eine äußerst seltene Verletzung, die eine mehrmonative Pause nach sich zieht.

Ein Spezialist im finnischen Turku operierte den Pechvogel.