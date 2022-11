Es könnte ein gutes Omen für den amtierenden Weltmeister sein: Frankreich trifft wie beim Siegeszug vor vier Jahren auch bei der WM in Katar im Auftaktspiel am Dienstag (20 Uhr MEZ/live ORF 1) auf Australien. Gelang der "Equipe Tricolore" in Russland 2018 ein 2:1-Erfolg, so ist das Team von Trainer Didier Deschamps auch in Al Wakrah klarer Favorit. Die "Socceroos" starten hingegen ohne große Erwartungen ins Turnier und wollen die Franzosen zumindest ärgern.