Fußball-WM in Katar live: Wales gegen England, Iran gegen die USA

England kann, Wales muss: Das sportlich hochbrisante "Battle of Britain" wird bei der WM in Katar zu einer komplizierten Rechnerei - und für den in die Jahre gekommenen Gareth Bale womöglich zum letzten großen Endspiel auf der Weltbühne. Endet in Al-Rayyan am Dienstag (20 Uhr/live ORF 1) eine große Ära um Bale und Spielmacher Aaron Ramsey? Oder schafft der Österreich-Bezwinger in der WM-Quali mit einem Sieg das fast noch Unmögliche?