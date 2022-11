Fußball-WM in Katar live: So steht es bei USA gegen Wales

Wenn die USA und Wales am Montag (20 Uhr/live ORF 1) in Al Rayyan die Klingen kreuzen, treffen zwei der jüngsten Mannschaften der Weltmeisterschaft aufeinander. Dabei bestechen die Waliser, die nach 64 Jahren Absenz wieder bei einer WM sind, auf den ersten Blick durch gewaltige Routine: Gareth Bale kickt mit 33 inzwischen in L.A. und ist noch immer der Superheld des Teams. Die US-Boys wollen das Turnier auch dafür nutzen, um sich für die Heim-WM 2026 einzugrooven.