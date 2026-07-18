Halbzeitshow, Trump, Hitze: Die wichtigsten Fakten zum WM-Finale

Am Sonntag (21 Uhr/live ORF 1) wird in East Rutherford das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien angepfiffen. Was Sie abseits des Sportlichen vor dem Endspiel wissen sollten. Die verlängerte Pause Nach dem Pausenpfiff soll sechs Minuten lang umgebaut werden. Für die folgende Show sind Madonna, Shakira und die K-Pop-Band BTS angekündigt, außerdem könnte es zu Auftritten von Burna Boy und Coldplay kommen, unterstützt von dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel und einem New Yorker Kinderchor. Die mindestens 25 Minuten dauernde Pause wird für die Sportler eine Herausforderung sein. Der gerührte Schiedsrichter Schiedsrichterlegende Pierluigi Collina wählte die Theatralik: Bei einer Besprechung überreichte er Slavko Vincic ein schwarzes Trikot mit dessen Namen, gleichbedeutend mit der Ehre, das WM-Finale zu pfeifen. Den 46-Jährigen rührte das zu Tränen. Er kommt bei dem Turnier zum vierten Mal zum Einsatz. Sein bisheriges Karrierehighlight war das Champions-League-Finale Real Madrid gegen Dortmund (2:0) im Jahr 2024.

Die US-typischen Ringe Dass Meisterteams – etwa bei NFL und NBA – Ringe für ihren Triumph erhalten, ist in Amerika Tradition. Grund genug, um diese Tradition auch dem Fußball zu schenken. Die Weltmeister erhalten neben dem Pokal und den Medaillen auch Ringe. Eine Seite des Rings zeigt die WM-Trophäe, die andere einen Hinweis zum Team. Nach dem Finale erhalten Kapitän und Trainer ihre Ringe, die anderen später. Insgesamt gibt es 30 Ringe für das Siegerteam. Es sollen auch 1.996 Ringe an Fans verkauft werden. Das extreme Wetter New York ist nur rund eineinhalb Autostunden vom Finalort New Jersey entfernt. Zuletzt sorgte die schlechte Luftqualität in der Metropole für Sorgen. Zwei Tage vor dem Finale war die Skyline in Rauchschwaden gehüllt, die New Yorker trugen großteils Masken. Der Grund seien Waldbrände in Minnesota und Kanada, wie es hieß. Die Stadtregierung meldete eine „ungesunde“ Luftqualität in Teilen New Yorks. Der ausgerufene „Code Red“ galt auch in East Rutherford, wo das Finalstadion steht. Die Temperaturen könnten zudem auf bis zu 40 Grad steigen.

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Die Show der Politik Donald Trump gibt die Premiere bei „seinem“ Heimturnier und wird den Weltmeistern am Sonntag den Pokal überreichen. Ein Siegerfoto mit Trump ist also fix. Bisher hatte sich der US-Präsident bei keinem der 102 WM-Spiele gezeigt. Das Weiße Haus bestätigte dieser Tage auch das Kommen Trumps. „Seine Teilnahme wird den Höhepunkt einer Weltmeisterschaft bilden, die die meistgesehene, sicherste und erfolgreichste in der Geschichte der USA war“, sagte US-Präsidentensprecherin Karoline Leavitt.