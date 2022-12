DFB-Präsident spricht von Kommunikationsfehler in "One Love"-Causa

Deutschlands Fußballverbands-Präsident Bernd Neuendorf hat im Rückblick Kommunikationsfehler bei der Diskussion um die "One Love"-Debatte eingestanden. "Wir hätten als Präsidenten der Europäer den direkten Draht zu Gianni Infantino suchen müssen, fragen müssen, wie die Haltung der FIFA ist, bekommen wir eine verbindliche Aussage", sagte Neuendorf am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Frankfurt/Main.

Der Deutsche Fußball-Bund und weitere europäische Nationalverbände wollten während der WM in Katar mit der mehrfarbigen "One Love"-Kapitänsschleife als Symbol für Vielfalt und gegen Diskriminierung auflaufen. Der Weltverband FIFA untersagte das aber sehr kurzfristig und drohte sportliche Sanktionen an. Weil sich die Verbände an die FIFA-Anweisung hielten, war ihnen auch ein Einknicken vor FIFA-Präsident Gianni Infantino vorgeworfen worden. Eine verbindliche Aussage über den Umgang mit der Schleife hatte der Weltverband vor dem Turnier dem Vernehmen nach nicht gegeben.