Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einem Erfolgserlebnis in das bevorstehende WM-Turnier. Acht Tage vor seinem ersten Spiel gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelmann bei seiner WM-Generalprobe in Chicago gegen Co-Gastgeber USA mit 2:1 (1:1). Deutschland trifft zum Auftakt in der Gruppe E am 14. Juni (19.00 Uhr/ARD und Magenta Sport) in Houston auf Curaçao.

Kai Havertz traf schon in der zweiten Minute nach einem Freistoß per Kopf zur Führung. Antonee Robinson (37.) gelang noch vor der Pause der zu dem Zeitpunkt verdiente Ausgleich für die USA. Leroy Sané (57.) erzielte den Siegtreffer. Sané hatte nach dem verletzungsbedingten WM-Aus des 18-jährigen Lennart Karl eine neue Startelf-Chance bekommen.