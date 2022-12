Fußball-WM: Deschamps will trotz der Krankheitsfälle "ruhig bleiben"

Frankreichs Teamchef Didier Deschamps will sich in der Vorbereitung auf das WM-Finale am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) gegen Argentinien nicht von den Krankheitsfällen im Team beeinflussen lassen. "Wir versuchen, mit der Situation so gut umzugehen, wie wir können. Wir bleiben ruhig und fokussiert", sagte der 54-Jährige am Samstag. "Natürlich wäre es uns lieber, diese Schwierigkeit nicht zu haben, aber wir versuchen, das mit Hilfe unserer Ärzte so gut wie möglich zu managen."