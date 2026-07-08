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Fußball-WM

Eskalation nach Argentinien-Sieg: Mega-Party aber auch Gewalt

In der Hauptstadt Buenos Aires versammelten sich nach dem WM-Sieg gegen Ägypten mehrere Tausend Menschen und feierten Superstar Lionel Messi und seine Teamkollegen.
08.07.2026, 07:57

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Zwei Fans in Argentinien-Trikots feiern mit dem WM-Pokal vor dem Obelisken in Buenos Aires inmitten von Konfetti.

Die WM-Begeisterung nimmt in Argentinien jetzt richtig Fahrt auf. Nach dem dramatischen 3:2-Erfolg der „Albiceleste“ im Achtelfinale gegen Ägypten kam es in Buenos Aires und anderen Städten in der Nacht auf Mittwoch MESZ) zu spontanen Jubelszenen, die schon ein wenig an den WM-Triumph 2022 erinnerten. In der Hauptstadt versammelten sich mehrere Tausend Menschen rund um den Obelisken und feierten Lionel Messi & Co.

Nach 0:2-Rückstand: Argentinien dreht das Spiel gegen Ägypten

Bis in die Abendstunden verwandelten sie Teile der Innenstadt in eine Partyzone. Es war vor allem die Art und Weise, wie die argentinische Fußball-Nationalmannschaft das Spiel in der Schlussphase nach dem 0:2-Rückstand noch drehte, die die Fans in Ekstase versetzte und Hoffnung auf mehr weckte. Als Heilsbringer feiern die Argentinier einmal mehr Lionel Messi, der die Wende mit einer Vorlage und dem Ausgleichstreffer einleitete.

Später Jubel: Schweiz gewinnt Elferkrimi gegen Kolumbien

Dass in dem fußballbegeisterten Land Emotionen aber auch schnell in Gewalt umschlagen können, zeigten die Geschehnisse in der Provinzhauptstadt San Miguel de Tucumán im Nordwesten des südamerikanischen Landes. Wie lokale Medien berichteten, kam es dort zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern der Siegesfeier und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzen Gummigeschosse ein, um die Gegend zu räumen. Den Berichten zufolge wurden fünf Personen festgenommen, zwei Polizisten wurden verletzt.

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