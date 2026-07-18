Zwischen Fakt und Fake: Wie Messi und Yamal die Welt verzücken

Lionel Messi badet Lamine Yamal. Das Foto ist kein Fake. Es entstand, nachdem Lamines (aus Äquatorialguinea stammende) Mama bei einer Verlosung für einen Wohltätigkeitskalender des Unicef-Kinderhilfswerks das Plastikwannen-Treffen ihres Babys mit Messi gewann. Das Schicksal will es, dass Messi und Yamal 18-einhalb Jahre später just im WM-Finale erstmals Gegner sind.

Yamal und seine Teamkollegen Nico Williams und Aymeric Laporte sind (während ein Drittel ihrer argentinischen Gegner auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt) die einzigen Spanier im WM-Finale mit Migrationshintergrund. Ungleich höher ist der diesbezügliche Anteil bei anderen europäischen Fußball-Nationen. Ob England, Frankreich Deutschland oder Schweiz – dort machen oft Spieler mit entsprechender Historie den Unterschied aus.