Fußball-WM 2026: Wie viele Spiele werden ausgetragen?

Ab 11. Juni finden 104 WM-Spiele statt. In den USA sind es mit 78 Partien die meisten. Die Eröffnung steigt aber in Mexiko-Stadt.
21.11.25, 12:51
Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Teams steigt die Zahl der Spiele von 64 auf 104. Die  meisten Partien finden in den USA statt, nämlich 78 in elf Stadien. In Kanada (zwei Spielorte) und Mexiko (drei Spielorte) werden es je 13 sein. Das Eröffnungsspiel steigt am 11. Juni  im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Das Finale ist am 19. Juli in New Jersey. Das größte Fassungsvermögen hat Dallas mit 94.000 Plätzen. Gespielt wird in bereits bestehenden Stadien von NFL-Teams oder Fußball-Klubs.
 

