Fußball-WM 2026: Wie viele Spiele werden ausgetragen?

Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Teams steigt die Zahl der Spiele von 64 auf 104. Die meisten Partien finden in den USA statt, nämlich 78 in elf Stadien. In Kanada (zwei Spielorte) und Mexiko (drei Spielorte) werden es je 13 sein. Das Eröffnungsspiel steigt am 11. Juni im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Das Finale ist am 19. Juli in New Jersey. Das größte Fassungsvermögen hat Dallas mit 94.000 Plätzen. Gespielt wird in bereits bestehenden Stadien von NFL-Teams oder Fußball-Klubs.

