Fußball-WM 2026: Wie ist der Modus der Endrunde?

Eine Modusänderung zu Dreiergruppen wurde doch wieder abgesagt. Gespielt wird die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wieder in Vierergruppen. In den zwölf Vorrundengruppen hat jedes Team drei Partien. Mexiko, Kanada und USA sind in den Gruppen A, B und D gesetzt und starten jeweils in der Heimat.

32 der 48 Teams steigen ins Sechzehntelfinale auf: Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sind fix weiter. Unter den Gruppendritten wird eine Tabelle erstellt, acht der zwölf Gruppendritten steigen auf. Es zählt also jeder Tor.

Die Vorrunde dauert von 11. Juni bis 27. Juni. Die K.o.-Phase ist dann von 28. Juni bis 19. Juli.

