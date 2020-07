WM 2022: Der Streit ums liebe Geld geht weiter

Die Verschiebung der WM stellt nicht nur Europa, sondern auch Afrika vor große Probleme. Die FIFA hat deshalb bereits angeregt, den für Jänner 2023 geplanten Afrika-Cup in Guinea in den Juni zu verlegen. Der Gastgeber hat sich allerdings gegen eine Verschiebung ausgesprochen. "Wir können das Turnier nicht in den Juni verlegen, das ist die Regensaison", erklärte Domani Dore, Sportminister von Guinea. "Wir verstehen die Probleme rund um die WM und die Kollision mit dem Afrika-Cup, aber im Juni können wir das Turnier nicht austragen. Das ist unmöglich", betonte Dore. Der Sportminister widersprach damit Valcke, der die Verschiebung des Afrika-Cups in den Sommer 2023 angekündigt hatte.