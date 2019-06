Wie das ÖFB-Team vom Red-Bull-Gen profitiert

Wie groß der Einfluss von Red-Bull-Mannschaften auf das österreichische Fußball-Nationalteam geworden ist, verrät allein schon ein Blick auf die Aufstellung beim 1:0-Sieg am Freitag in der EM-Qualifikation in Klagenfurt gegen Slowenien. Sieben Spieler mit Salzburg-Vergangenheit standen in der Startformation, ein Achter wurde eingewechselt.

Das bringt unter anderem den Vorteil, dass mit Konrad Laimer ein Debütant mühelos integriert werden konnte. Der Leipzig-Profi bildete mit Xaver Schlager gegen Slowenien das zentrale Mittelfeld. Zuvor spielte das Duo in gemeinsamen Mozartstädter Zeiten jahrelang zusammen. "Wir kennen uns in- und auswendig, das gibt Sicherheit", erklärte Schlager.