Schock im DFB-Team: WM-Aus für Abwehrchef Schlotterbeck

So ausgelassen der Jubel im deutschen Lager nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Elfenbeinküste (2:1) war, so groß war auch die Sorge um Nico Schlotterbeck.

Der Innenverteidiger war mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt worden und klagte über Probleme im Knöchel. „Es sieht leider nicht gut aus“, hatte Julian Nagelsmann nach dem Schlusspfiff gemeint.

Die Befürchtungen des Bundestrainers sollten sich bewahrheiten. Nach einer MRI-Untersuchung herrscht Klarheit: Nico Schlotterbeck zog sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu und steht dem deutschen Team bei der WM nicht mehr zur Verfügung.