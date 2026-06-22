Schock im DFB-Team: WM-Aus für Abwehrchef Schlotterbeck
So ausgelassen der Jubel im deutschen Lager nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Elfenbeinküste (2:1) war, so groß war auch die Sorge um Nico Schlotterbeck.
Der Innenverteidiger war mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt worden und klagte über Probleme im Knöchel. „Es sieht leider nicht gut aus“, hatte Julian Nagelsmann nach dem Schlusspfiff gemeint.
Die Befürchtungen des Bundestrainers sollten sich bewahrheiten. Nach einer MRI-Untersuchung herrscht Klarheit: Nico Schlotterbeck zog sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu und steht dem deutschen Team bei der WM nicht mehr zur Verfügung.
Keine Nachnominierung
Der Abwehrchef ist bereits der zweite schwerwiegende Ausfall, den die Deutschen zu beklagen haben. In der WM-Vorbereitung hatte sich Jungstar Lennart Karl einen Muskelfaserriss zugezogen, für den 18-Jährigen konnte Julian Nagelsmann immerhin noch Assan Ouedraogo nachnominieren.
Bei Nico Schlotterbeck ist die Situation eine andere: Da die Frist der FIFA bereits abgelaufen ist, dürfen die Deutschen keinen Ersatzmann einfliegen lassen. Ist einmal die erste WM-Partie gespielt, erlaubt der Weltverband nur noch Nachnominierungen von Torhütern.
Chance für Rüdiger
Der Ausfall von Schlotterbeck ist ein herber Verlust: Der baumlange Dortmunder ist der einzige Linksfuß unter den deutschen Innenverteidigern und war unter Bundestrainer Nagelsmann eine fixe Größe.
Damit rückt nun wieder der umstrittene Antonio Rüdiger in den Fokus. Der Verteidiger von Real Madrid hatte Schlotterbeck bereits in den zweiten 45 Minuten gegen die Elfenbeinküste ersetzt, wird aber sehr kritisch gesehen.
In der jüngeren Vergangenheit war Rüdiger immer wieder durch Aussetzer und brutale Fouls negativ aufgefallen. Weitere Alternativen wären noch Waldemar Anton (Dortmund) sowie Malick Thiaw (Newcastle).
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