Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Schock im DFB-Team: WM-Aus für Abwehrchef Schlotterbeck

Der deutsche Verteidiger Nico Schlotterbeck erlitt einen Bänderriss und kann bei der WM nicht mehr spielen.
Christoph Geiler
22.06.2026, 14:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Antonio Rüdiger ist der logische Ersatzmann für den verletzten Nico Schlotterbeck

So ausgelassen der Jubel im deutschen Lager nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Elfenbeinküste (2:1) war, so groß war auch die Sorge um Nico Schlotterbeck

Der Innenverteidiger war mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt worden und klagte über Probleme im Knöchel. „Es sieht leider nicht gut aus“, hatte Julian Nagelsmann nach dem Schlusspfiff gemeint.

Die Befürchtungen des Bundestrainers sollten sich bewahrheiten. Nach einer MRI-Untersuchung herrscht Klarheit: Nico Schlotterbeck zog sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu und steht dem deutschen Team bei der WM nicht mehr zur Verfügung.

Beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao gelang Nico Schlotterbeck ein Tor

Beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao gelang Nico Schlotterbeck ein Tor

Keine Nachnominierung

Der Abwehrchef ist bereits der zweite schwerwiegende Ausfall, den die Deutschen zu beklagen haben. In der WM-Vorbereitung hatte sich Jungstar Lennart Karl einen Muskelfaserriss zugezogen, für den 18-Jährigen konnte Julian Nagelsmann immerhin noch Assan Ouedraogo nachnominieren.

Bei Nico Schlotterbeck ist die Situation eine andere: Da die Frist der FIFA bereits abgelaufen ist, dürfen die Deutschen keinen Ersatzmann einfliegen lassen. Ist einmal die erste WM-Partie gespielt, erlaubt der Weltverband nur noch Nachnominierungen von Torhütern.

Antonio Rüdiger ist der logische Ersatzmann für den verletzten Nico Schlotterbeck

Antonio Rüdiger ist der logische Ersatzmann für den verletzten Nico Schlotterbeck

Chance für Rüdiger

Der Ausfall von Schlotterbeck ist ein herber Verlust: Der baumlange Dortmunder ist der einzige Linksfuß unter den deutschen Innenverteidigern und war unter Bundestrainer Nagelsmann eine fixe Größe.

Damit rückt nun wieder der umstrittene Antonio Rüdiger in den Fokus. Der Verteidiger von Real Madrid hatte Schlotterbeck bereits in den zweiten 45 Minuten gegen die Elfenbeinküste ersetzt, wird aber sehr kritisch gesehen.

Gegen Argentinien können wir nur gewinnen und überraschen
Kempes, Gorosito und Maradona: Diese Argentinier spielten in Österreich
Ecke, Tor: Wie Österreich auch gegen Argentinien treffen will

In der jüngeren Vergangenheit war Rüdiger immer wieder durch Aussetzer und brutale Fouls negativ aufgefallen. Weitere Alternativen wären noch Waldemar Anton (Dortmund) sowie Malick Thiaw (Newcastle).

Fußball-WM Deutschland
kurier.at, cg  | 

Kommentare