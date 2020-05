Die Zeit ist reif für eine EM-Teilnahme

ORF-Analytiker Herbert Prohaska begleitet das Nationalteam nach Moskau. Er wird zum ersten Mal die russische Hauptstadt sehen. Denn Österreichs Jahrhundertfußballer hat fast überall auf der Welt, nur nie in Moskau gekickt oder gecoacht.

Mit der Austria 1978 im Semifinale gegen Dynamo Moskau und im März 1985 mit der Nationalelf gegen die UdSSR wurde wetterbedingt im Süden, in Tiflis, gespielt. Inzwischen ist das Verhältnis Moskaus zum heißen Georgien gegen null abgekühlt. Und inzwischen wird in Russland auch im Winter um Punkte gekämpft, weil man den Terminplan den großen westeuropäischen Ligen angepasst hat. Seither sackte der Besucherschnitt im 143-Millionen-Einwohner-Land auf 10.000 ab.

Selbst für das sonntägige Länderspiel, in dem die Russen in der Otkrytije-Arena unter Siegzwang stehen, gibt es noch Karten. In Österreich hingegen werden die Patschenkinos ab 18 Uhr Hochsaison haben. Der ORF darf mit einer Top-Quote rechnen. Wie überhaupt sich der Fußball trotz der Inflation an Übertragungen und Skandalen international nicht umbringen lässt. So sah am letzten Sonntag in Deutschland um eine Million Menschen mehr beim Spätabend-Match Deutschland – Elfenbeinküste als davor zur TV-Prime-Time beim GP-Rennen von Montreal zu. Was Motor-Machos gar nicht gefallen wird: Handelte es sich doch beim Kick, der den Quoten-Vergleich mit der Formel 1 gewann, um ein Damen-Länderspiel.