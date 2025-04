Nach Fan-Protesten: Kein Preis-Zuschlag für Spiel gegen den FC Wacker

Denn nach dem 4:2 am Wochenende gegen die WSG Juniors sollte dem Aufstieg des FC Wacker in die Regionalliga West nichts mehr im Wege stehen.

All die Tiroler Vereine und Sportplätze, die der zehnfache österreichische Meister seit seinem Zwangsabstieg im Sommer 2022 in die 5.Liga beehrt hat, werden fortan ohne ihr "Spiel des Jahres" auskommen müssen.

Einmal noch nach Ebbs. Ein letzter Besuch in Mils. Ein ultimatives Stadtderby gegen den IAC. Der FC Wacker Innsbruck befindet sich gerade auf Abschiedstournee .

Der Traditionsverein war in den vergangenen drei Saisonen ein echter Segen für die Teams in der Tiroler Liga und in der Regionalliga Tirol.

Jedes Match gegen den FC Wacker wurde zum Fußballfest, jeder Besuch des Kultklubs mit seinen farbenfrohen Fans ein finanzieller Gewinn. Für viele Vereine ist Wacker der Hauptsponsor. "Wenn unsere Fans zu den Auswärtsspielen mitfahren, dann machen die Klubs riesige Umsätze", sagte Erfolgscoach Sebastian Siller im KURIER-Interview.