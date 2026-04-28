Vor 999 Zuschauern: Der FC Wacker gewinnt das letzte Stadtderby

Der FC Wacker Innsbruck hat eine lange und vor allem ereignisreiche Geschichte hinter sich. Der Traditionsverein (Gründungsjahr 1913) musste aber 103 Jahre alt werden, um endlich ein Stadtderby gegen die SPG Innsbruck-West bestreiten zu dürfen. Ungleiches Duell Im Viertelfinale des TFV-Kerschdorfer Tirol Cups kam es am Dienstag zu diesem ungleichen Kräftemessen zwischen dem zehnfachen Bundesliga-Meister Wacker und dem Sechstligisten SPG Innsbruck-West.

Rückkehr in die Bundesliga Die Schwarz-Grünen, die aktuell souverän die Regionalliga West anführen und in der nächsten Saison in die Bundesliga zurückkehren, behielten dann auch erwartungsgemäß mit 4:0 die Oberhand. Die Innenverteidiger Kunze und Marichal sowie Lorenz und Scholl erzielten die Treffer beim Pflichtsieg gegen den Sechstligisten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FCW/Schönherr Wacker Innsbruck wurde im Cup-Viertelfinale gegen SPG Innsbruck-West seiner Favoritenrolle gerecht

Abschied vom Amateurfußball Dieses Cup-Viertelfinale war für den FC Wacker auch ein Abschied von den Niederungen des Amateurfußballs. Ein Stadtderby wie dieses wird und soll es in Zukunft nicht mehr geben. Dann wenn der Traditionsklub endlich wieder in der Bundesliga am Ball sein wird und Inner-Innsbrucker Kräftemessen mit Reichenau, IAC, Union & Co. der Vergangenheit angehören.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Die Wacker-Fans feiern den Einzug ins Cup-Semifinale

Und deshalb löste dieses Lokal-Duell auch so ein enormes Publikumsinteresse aus. Die SPG Innsbruck West hätte Tausende Karten für das prestigeträchtigste Spiel der Vereinsgeschichte verkaufen können - es durften aber nur 999 Besucher auf den engen Fußballplatz im Westen der Stadt, der umsäumt ist von Wohnblöcken.

Begehrter Titel Der FC Wacker meldet sich gerade wieder zurück auf der Spielwiese, auf der er eigentlich hingehört: In der Bundesliga. Nach dem Zwangsabstieg in die 5.Liga (2022) gelang den Innsbruckern zuletzt unter Coach Sebastian Siller der Durchmarsch, in der nächsten Saison wird der souveräne Tabellenführer der Regionalliga West in der 2.Liga am Ball sein.