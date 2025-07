10.000 Tickets in 28 Stunden: Wacker träumt vom ausverkauften Haus gegen Rapid

Nur gut, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, online Tickets zu bestellen und die Fans sich nicht mehr am Ticketschalter anstellen müssen. Sonst hätte es an diesem Samstag rund um das Tivolistadion wohl ein veritables Verkehrschaos und lange Menschenschlangen gegeben.

Nach der Auslosung hatten die Verantwortlichen des FC Wacker in ihren kühnsten Vorstellungen von 10.000 Fans geträumt. Aber dieser Hype um die Karten lässt wohl nur einen Schluss zu: Das Tivolistadion wird am 27. Juli ausverkauft sein.

Es war ein Heimspiel gegen die SV Ried. Und mit dem 1:0-Erfolg durch ein Tor von Boris Prokopic - übrigens ein Ex-Rapidler - übernahm der FC Wacker mit dem damaligen Trainer Walter Kogler die Tabellenführung.

Seit damals knackte Wacker nur noch einmal die 10.000er-Marke. Am 29.Mai 2015, als die Innsbrucker zum Saisonabschluss in der 2. Liga gegen Horn 13.761 Besucher im Tivolistadion begrüßen durften und den drohenden Absturz in die Westliga verhinderten, in der Wacker nun am Ball ist.