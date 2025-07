Alle wollen Arnautovic sehen: Ticket-Ansturm für das Rapid-Match am Tivoli

Es gibt fürwahr angenehmere Dinge, als sich an einem Hochsommer-Nachmittag bei 30 Grad und mehr in einer Menschen-Schlange anzustellen, um einen Zettel Papier zu ergattern.

Die Tickets für das Match am 27.Juli sind extrem begehrt. Als sich die Mitglieder des FC Wacker am Freitag-Nachmittag bei brütender Hitze die ersten Karten für dieses Prestigeduell sichern durften, ging es am Nebenplatz des Tivolistadions heiß her.