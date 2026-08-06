Feuerwerk und Showprogramm: Großer Empfang für Kult-Goalie Vozinha
Seit der Fußball-WM kennt jeder Fan den Namen Vozinha. Der 40-jährige Goalie von Kap Verde erlangte mit seinen Paraden bei der Endrunde Kultstatus und wurde zum Liebling der Massen. Mit 50.000 Followern auf Instagram war er ins Turnier gestartet, inzwischen hält Vozinha bei 29,5 Millionen.
Die Begeisterung um den Goalie kannte auch in Santiago de Chile keine Grenzen, wo Vozinha bei seinem neuen Klub Colo Colo in großem Stil präsentiert wurde.
Tausende Fans waren ins Stadion gekommen. Mit einem großen Showprogramm samt Feuerwerk und Livemusik wurde Vozinha den Anhängern des chilenischen Rekordmeisters präsentiert. Das Spektakel wurde live im TV übertragen.
„Ich wollte immer schon bei einem großen Club spielen - und als das Angebot von Colo Colo kam, hatte ich keine Zweifel“, sagte Vozinha.
Der 40-Jährige hatte es bei der WM in die FIFA-Auswahl der besten Turnier-Elf geschafft. Zuletzt stand er beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves im Tor. Nach übereinstimmenden lokalen Medienberichten wird Vozinha bei seinem neuen Arbeitgeber monatlich umgerechnet 44.500 Euro verdienen.
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