Feuerwerk und Showprogramm: Großer Empfang für Kult-Goalie Vozinha

Seit der Fußball-WM kennt jeder Fan den Namen Vozinha. Der 40-jährige Goalie von Kap Verde erlangte mit seinen Paraden bei der Endrunde Kultstatus und wurde zum Liebling der Massen. Mit 50.000 Followern auf Instagram war er ins Turnier gestartet, inzwischen hält Vozinha bei 29,5 Millionen.

Die Begeisterung um den Goalie kannte auch in Santiago de Chile keine Grenzen, wo Vozinha bei seinem neuen Klub Colo Colo in großem Stil präsentiert wurde.