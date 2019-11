Viel Lob für Bayerns Interimscoach Flick nach Sieg gegen BVB

Innenverteidiger Alaba

Neben ihm saß Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre und stöhnte: "Wir waren klar nicht da. Es war viel zu wenig." Den "Männerfußball", den BVB-Sportdirektor Michael Zorc von seiner Mannschaft sehen wollte, spielten nur die echten Bayern-Kerle. "Es ist immer wieder herrlich, wenn die Dortmunder nach München kommen und wir so auftreten wie heute", stichelte Thomas Müller. Es war die sechste Liga-Watschen am Stück für den BVB in München - bei 3:26 Toren. Kapitän Hummels sprach den Unterschied zu seinen Münchner Ex-Kollegen schonungslos an: "Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind." Er vermisste das "Dagegenhalten".

Wie hat Flick den rasanten Wandel vom 1:5-Tiefpunkt in Frankfurt zum 4:0-Höhepunkt gegen den BVB bewirkt? Er drehte an den richtigen Stellschrauben, personell und taktisch. So wurde etwa David Alaba neuerlich als Innenverteidiger aufgeboten.

Mit Flicks Vorgänger waren offensichtlich viele Bayern-Profis unzufrieden, wie Hoeneß durchblicken ließ. "Es hat sicherlich Strömungen innerhalb der Mannschaft gegeben, die den Trainer weg haben wollten. Deswegen hat die Führung entsprechend reagiert", sagte der Präsident im ZDF. Außerdem meinte Hoeneß: "Die Mannschaft hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Niko Kovac nicht mehr da ist. Heute haben sie gemerkt: 'Hoppla, wir müssen liefern!' Und sie haben geliefert."