Zum Hoeneß-Abschied: Die Bayern deklassieren Dortmund

Der FC Bayern hat den Schlager der deutschen Bundesliga - vor den Augen des am 15. November scheidenden Präsidenten Uli Hoeneß - in souveräner Manier für sich entschieden. Der Titelverteidiger feierte am Samstag gegen Borussia Dortmund einen hochverdienten 4:0-Heimsieg, holte den zweiten Erfolg im zweiten Match unter Interimscoach Hansi Flick und schob sich in der Tabelle auf Platz drei.