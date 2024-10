Abschied von Gregoritsch: Österreichs Unter-21-Team besiegt Frankreich

Österreichs Fußball-U21-Nationalmannschaft hat ihrem Teamchef Werner Gregoritsch ein schönes Abschiedsgeschenk bereitet. Die ÖFB-Jungkicker gewannen am Dienstag in Nancy das letzte Spiel dieser EM-Qualifikation gegen Frankreich durch Tore von Tobias Hedl (59.) und Thierno Ballo (74.) mit 2:1. Schon vor dieser Partie hatte Österreich als Dritter der Gruppe H keine Chance mehr auf die Teilnahme an der kontinentalen Endrunde.

Trotzdem legten die Gäste wie von Gregoritsch gefordert einen leidenschaftlichen Auftritt hin. Die Fünferkette stand sicher, zudem fand man in der ersten Hälfte die beste Chance vor - Simon Seidl überwand Frankreich-Goalie Guillaume Restes, sein Schuss wurde jedoch von Tanguy Nianzou vor der Linie per Kopf geklärt (37.).