Champions League Finale: So viel kostet ein Ticket für das Endspiel in München

München, Bilbao, Breslau und Lissabon – diese vier Städte werden im Früh-Sommer 2025 zur Bühne für die ganz großen Nächte des europäischen Klubfußballs. Hier finden die prestigeträchtigen Endspiele der UEFA Champions League, der Europa League, der Conference League sowie der Women’s Champions League statt.

Seit Montag läuft der offizielle Ticketverkauf – und wer live im Stadion dabei sein möchte, wenn die Trophäen in den Nachthimmel gehoben werden, sollte schnell sein und auch tief in die Tasche greifen. Denn die Ticketpreise für die UEFA-Finalspiele 2025 haben es teilweise in sich.

UEFA-Endspiele 2025: So läuft der Ticketverkauf Wie gewohnt werden die meisten Karten an die Fans der Finalisten und an die Allgemeinheit vergeben. Wichtig zu wissen: Die Tickets werden nicht nach dem "first come, first served"-Prinzip verkauft, sondern ausschließlich im Rahmen eines Losverfahrens, das nach Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wird. Bis zum 11. April um 11:00 Uhr (MESZ) kann man sich über UEFA.com für Tickets bewerben. Besonders begehrt sind die Tickets der günstigsten Kategorie „Fans First“ – doch diese sind ausschließlich den Anhängern der Finalklubs vorbehalten. Der Verkauf läuft direkt über die teilnehmenden Vereine. Die übrigen Tickets sind für UEFA-Verbände, Sponsoren, Medienpartner sowie die lokalen Organisationsstrukturen vorgesehen.

Champions-League-Finale: Königsklasse, königlicher Preis Der 31. Mai steht ganz im Zeichen der Königsklasse – und die Allianz Arena in München wird zum Schauplatz des größten Spiels im Klubfußball. Die Finalisten sind noch nicht bekannt, doch schon jetzt steht fest: Das Event wird ein Spektakel – sportlich wie preislich. Die UEFA bietet Tickets in vier Preiskategorien an, wobei die günstigste Kategorie („Fans First“) – wie erwähnt – ausschließlich den Fans der Finalisten vorbehalten ist. Für die Allgemeinheit beginnt das Preisniveau allerdings deutlich höher: "Fans First": 70 Euro

70 Euro Kategorie 3: 200 Euro

200 Euro Kategorie 2: 600 Euro

600 Euro Kategorie 1: 950 Euro Insgesamt sind 38.700 Tickets für Fans und die Öffentlichkeit reserviert, jeweils 18.000 pro Finalteam. Die verbleibenden 2.700 Plätze werden über UEFA.com im Losverfahren vergeben. Erfolgreiche Bewerber können bis zu zwei Karten erwerben und werden per E-Mail informiert.

Europa-League-Finale: Top-Spiel zum Fanpreis Deutlich freundlicher präsentieren sich die Preise beim Europa-League-Finale am 21. Mai im legendären San Mamés in Bilbao. Fußball-Fans dürfen sich hier über deutlich niedrigere Ticketpreise freuen: "Fans First": 40 Euro

40 Euro Kategorie 3: 65 Euro

65 Euro Kategorie 2: 160 Euro

160 Euro Kategorie 1: 240 Euro Von den 49.600 verfügbaren Tickets gehen 41.000 an Fans und Öffentlichkeit. Die beiden Finalisten erhalten jeweils ein Kontingent von 15.000 Karten, der Rest wird verlost. Hier können Bewerber bis zu vier Tickets pro Person erwerben.

Conference-League-Finale: Rapid-Fans dürfen träumen Noch günstiger wird es im Finale der UEFA Conference League, das am 28. Mai im polnischen Stadion Miejski in Breslau stattfindet. Und aus österreichischer Sicht wird es besonders spannend: Rapid Wien steht im Viertelfinale und trifft auf Djurgårdens IF – der Weg ins Finale ist zwar alles andere als einfach, aber nicht unmöglich. Die Ticketpreise sind fanfreundlich gestaltet: "Fans First": 25 Euro

25 Euro Kategorie 3: 45 Euro

45 Euro Kategorie 2: 140 Euro

140 Euro Kategorie 1: 190 Euro Von den 41.300 Plätzen im Stadion stehen 35.000 für Fans und Öffentlichkeit zur Verfügung. Jedes Finalteam erhält ein Kontingent von 12.500 Tickets, während der Rest über UEFA.com erhältlich ist. Auch hier gilt: maximal vier Karten pro erfolgreichem Antrag.

Frauen-Champions-League-Finale: Im Schatten der Preispolitik Das Finale der Women’s Champions League steigt am 24. Mai im Estádio José Alvalade in Lissabon. Während der reguläre Ticketverkauf bereits im Februar angelaufen ist, läuft aktuell der Last-Minute-Verkauf für die verbleibenden Plätze – und die sind erstaunlich günstig: Kategorie 3: 10 Euro

10 Euro Kategorie 2: 20 Euro

20 Euro Kategorie 1: 40 Euro

40 Euro Premium-Sitze: 70 Euro 18.000 Karten sind für die Fans der Finalistinnen reserviert, der Rest wird auf UEFA.com nach dem Prinzip „first come, first served“ verkauft – im Gegensatz zu den übrigen UEFA-Endspielen, wo ein Losverfahren zum Einsatz kommt. Die UEFA begründet die Preispolitik mit dem Ziel, den Frauenfußball für möglichst viele Menschen erlebbar zu machen.