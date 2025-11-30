Nachwuchs und Trainerwechsel: Wo Österreich im Spitzenfeld liegt

Die U17 mit nur einer Niederlage und imposanter 17:2-Torbilanz Vizeweltmeister! Sturm Graz, Salzburg und Rapid (als Letzter der drittrangigen Conference-League) indes nach 14 Spielen mit nur 7 von 42 möglichen Punkten und 11:29- Toren die Schießbuden in internationalen Bewerben – unterschiedlicher könnte die Ausbeute von Juniorenauswahl und Bundesliga-Spitzenklubs kaum sein.

Auch wenn die Erfahrung lehrt, dass Sportler im Teenie-Alter nicht zu früh hochgejubelt werden sollen, gebührt den Jungkickern Sonderapplaus, weil die selbst im Finale, selbst gegen Europameister Portugal dank beachtlicher konditioneller und mentaler Stärke einer niederlagenlosen Weltmeisterschaft sehr nahe (Stangenschuss) waren. Und weil mit Johannes Moser ein in der Salzburger Akademie ausgebildeter Kärntner WM-Schützenkönig wurde. Moser, der mit links wie rechts über beachtliche Schusstechnik verfügt, gilt als kluger Kopf. Er durfte eine Schulklasse überspringen. So wie das A-Team-Ass Christoph Baumgartner sogar in der Gymnasium-Oberstufe gelungen war.

Die aktuelle Kicker-Generation, mehrheitlich aus Maturanten bestehend, hinterfragt alles. Weshalb es nicht selbstverständlich war, dass ein 64-Jähriger kritische Ausnahmetalente zu einer verschworenen Einheit formen konnte. Hermann Stadler ist das gelungen, obwohl er – ein offenes Geheimnis – im ÖFB mehr geduldet als geschätzt gewesen war. Dort hielten selbstbewusste Theoretiker jeden für suspekt, der über 50 ist und die Erfahrung von Länder- und Europacupspielen in Kopf und Beinen hat.