Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

ÖFB-Spieler wechselt zu Glasner-Klub Nottingham Forest

Laut „The Athletic“ soll der Mittelfeldspieler für zwei Jahre in England unterschreiben.
15.07.2026, 19:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Xaver Schlager im WM-Einsatz gegen Algerien

Xaver Schlager steht laut einem Bericht des Sportportals The Athletic vor einer Unterschrift bei Oliver Glasners neuem Klub Nottingham Forest. Wie am Mittwoch berichtet wurde, soll sich Österreichs Teamspieler für zwei Jahre samt Option an den Premier-League-Vertreter binden. 

Schlagers Vertrag bei RB Leipzig war mit Saisonende ausgelaufen, der Mittelfeldspieler ist damit ablösefrei zu haben. Der 28-Jährige spielte unter Glasner bereits von 2019 bis 2021 beim VfL Wolfsburg.

Schwere Ausschreitungen in Frankreich + Advocaat-Update
Phänomen Spanien: Die Machtdemonstration einer wirklichen Mannschaft
Mehr vom Fußball
Fußball-WM Öfb
Agenturen, FLOP  | 

Kommentare