Transferpoker in der Bundesliga

Um ablösefreie Abgänge zu verhindern, stehen dem neuen Sportchef Franz Wohlfahrt schwierige Verhandlungen bevor: Lindner wollte schon im Jänner unbedingt weg und wäre bei einem Transfer zu Cordoba von Gspurning (mittlerweile bei den Schalke Amateuren) ersetzt worden. Das Ausnahmetalent Horvath lehnte bisher alle Angebote ab, und auch die Zukunft von WM-Starter Holland ist offen.

Neben Lindner ist von den Liga-Stammtorhütern auch bei Ried-Kapitän Gebauer und Sturm-Goalie Gratzei ein Abgang zum Nulltarif möglich. Der Admiraner Leitner, der seinen Vertrag auslaufen lässt, gibt bei diesen Planspielen den Jolly Joker.

Den drohenden Ausverkauf muss Grödig-Boss Christian Haas verhindern. Insgesamt 15 Verträge laufen aus, nur bei fünf davon gibt es Optionen. Huspek hat schon bei Rapid unterschrieben. Von den Stützen wären auch noch der im Herbst überragende Nutz, sowie die Spanier Cabrera und Tomi zu haben.

Die meisten Personalentscheidungen haben Altach und Wiener Neustadt zu treffen. Altach-Trainer Damir Canadi hofft, dass der Kampf um den Europacup nicht von den 17 auslaufenden Verträgen gestört wird: "Ich hab’ meine Wünsche deponiert. Es gibt eine Liste mit Spielern, auf die ich auch in Zukunft bauen will. Jetzt liegt’s an Sportchef Zellhofer."

Sogar nur vier Spieler sind bei Neustadt über den Sommer hinaus gebunden. Sportchef Günter Kreissl bleibt dennoch gelassen, weil bei elf Spielern aus dem engeren Kader mit einer Option auch nach dem Saisonende verlängert werden kann: "Wir haben das bewusst so gestaltet, weil wir nicht wissen, in welcher Liga wir spielen werden." Wenn’s um die Zukunft des Vereins geht, wird der Transferpoker gerne in Kauf genommen.