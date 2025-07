Trainingslager in Österreich: Ronaldo kommt nach Saalfelden

Ronaldo reist mit seinem Klub Al-Nassr an, der im Rahmen des Trainingslagers auch drei Testspiele bestreiten wird: Am 26. Juli gegen den TSV St. Johann (in St. Johann), am 30. Juli gegen den französischen Erstligisten Toulouse (in Grödig) sowie am 2. August gegen den englischen FA-Cup-Sieger Crystal Palace (in Grödig), der von Trainer-Legionär Oliver Glasner gecoacht wird. Auch Palace schlägt ab dem 27. Juli in Windischgarsten sein Trainingscamp auf. Ob Zuschauer zu den Testspielen von Al-Nassr zugelassen werden, ist derzeit noch offen.

Doch Ronaldo ist nicht der einzige Star, den es bei Al-Nassr zu bewundern gibt. Auch Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic oder Sadio Mane verdienen beim saudi-arabischen Verein ihr Geld.