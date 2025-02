Hoffenheim-Trainer Ilzer spricht über den Dildo in der Kabine

Mit einer kuriosen Aktion sorgte Christian Ilzer für Gesprächsstoff im deutschen Fußball . Der steirische Trainer der TSG Hoffenheim hat einem Bericht der Sport Bild zufolge einen Dildo als Motivationshilfe bei einer Mannschaftsbesprechung verwendet. Ilzer sieht einen Bericht darüber komplett aus dem Kontext gerissen. Solche Maßnahmen seien "Musterbrecher" und "Mentalitätsprägung, um Grenzen, die man sich selbst stellt, zu erweitern", erklärte er am Freitag.

Dildo in der Kabine? Deutsches Medium nimmt Trainer Ilzer ins Visier

Sport Bild hatte berichtet, dass Ilzer vor dem Heimspiel im Dezember gegen den SC Freiburg (1:1) vor Mannschaft und Staff als Koch verkleidet einen imaginären Zaubertrank anrührte. Dabei habe er seine symbolischen Zutaten für ein erfolgreiches Spiel gezeigt - unter anderem das Sexspielzeug zum Schlagwort Manneskraft. Auch echte Chili-Schoten für mehr Schärfe im Spiel sollen dabei gewesen sein.

Ilzer spricht von lächerlicher Geschichte

Vor dem Bundesliga-Spiel des Tabellen-15. gegen den VfB Stuttgart am Sonntag sprach Ilzer nun von einer "völlig lächerlichen Geschichte". Er bestätigte oder dementierte die Verwendung des Dildos nicht. Der 47-Jährige sagte aber, es sei um rein fußballspezifische Botschaften gegangen, bei denen er Symbole verwendet habe. "Das funktioniert nicht, wenn du nur die glatten, ausgetretenen Wege gehst", sagte Ilzer. Der Chefcoach der Kraichgauer beklagte in diesem Zusammenhang Kräfte, die nicht loyal zur Mannschaft stehen würden. "Dieser Bericht zeigt auch, warum wir nicht so rasch vom Fleck kommen, wie wir es uns vielleicht vorstellen." Garant für den Erfolg sei, dass Internes intern bleibe.