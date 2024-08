Trauer in der Familie Herzog: Anton "Burli" verstarb mit 82 Jahren

Der jüngeren Generation wird Anton „Burli“ Herzog eher als Papa des 102-maligen ÖFB-Teamspielers Andreas Herzog bekannt gewesen sein.

Doch Anton war ebenfalls ein Großer des österreichischen Fußballs. In den 1960er und 1970er Jahren war er eine prägende Figur bei Admira. In seiner Karriere bestritt Anton Herzog 368 Spiele in der Bundesliga, davon 230 für die Admira. Auch für die Austria, Sport-Club und SVS Linz war er im Einsatz und erzielte insgesamt 70 Treffer in der höchsten Spielklasse.