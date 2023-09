Fußball-Superstar Haaland muss um die EM-Teilnahme zittern

Denn das makellose Schottland (15 Punkte) führt nach fünf Siegen klar vor Spanien (9), das ein Spiel weniger bestritten hat, und Norwegen (7).

"Wir kämpfen weiter! Wir sehen uns wieder im Oktober", schrieb Haaland in den sozialen Medien. Der 23-Jährige erzielte in Oslo sein 25. Tor im 26. Länderspiel, Arsenal-Star Martin Ödegaard traf ebenfalls. Im Oktober stehen die richtungsweisenden Partien auf Zypern (12.10.) und zuhause gegen die blendend aufgelegten Spanier (15.10.) auf dem Programm.

Sollten es die Norweger nicht unter die besten Zwei schaffen, gibt es im kommenden März theoretisch noch eine Hintertür zum EM-Ticket. In einem Play-off-Turnier unter zwölf Nationen werden drei weitere EM-Teilnehmer ermittelt. Hierfür spielberechtigt sind die vier Gruppensieger der Nations League 2022/23 in den Ligen A, B und C, sofern diese nicht bereits fix qualifiziert sind. Norwegen muss als ein Gruppenzweiter in der B-Liga auf diesen Fall hoffen.