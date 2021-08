Auch ohne den an Corona erkrankten ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic ist der VfB Stuttgart am Samstag mit einem Schützenfest in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Gegen Fürth feierten die Schwaben am Samstag einen 5:1-(2:0)-Heimsieg und setzten sich vorläufig an die Tabellenspitze. Volle Erfolge holten auch der VfL Wolfsburg von Xaver Schlager beim 1:0 (1:0) gegen Bochum sowie Hoffenheim, das mit Chrstoph Baumgartner in Augsburg ein 4:0 (1:0) einfuhr.